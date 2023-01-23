『極美品 HushTag ハッシュタグ スマートトート メンズビジネス 黒 肩掛け【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 59分に出品され03月04日 17時 59分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品をご覧頂きありがとうございます！

質問等ありましたら気兼ねなくどうぞ✨





○アイテム

HushTag ハッシュタグ スマートトート トートバッグ ショルダー スリム オールレザー ブラック 姫路レザー A4収納 肩掛け シンプル





○サイズ（㎝）



縦36



横34



マチ4



ハンドル59



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態AB



個人差がありますので御理解下さい



基本的に中古品ですので細かい傷汚れはあると思って下さい

使用に支障はなくまだまだお使い頂ける状態です

中古品ですので細かい汚れ、傷等は記載しておりません

フリマなので傷汚れ等を気にする方、完品をお求めの方はご購入を御遠慮下さい



SS新品 未使用

S未使用

A未使用に近い あまり使用されてない

AB細かい傷汚れがあるが着用に支障がない

B傷汚れあるが着用に支障がない

C過度な目立つ傷汚れあり使用に支障がある

Dジャンク



また新品購入では有りませんので、付属品等の欠品は分かりかねる事があります。

写真をお確かめの上ご購入下さい。



○カラー

ブラック 黒



○素材

レザー 本革



■購入元

某大手ブランドリユースショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

（鑑定済み品）



○お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、お写真の撮影のため使用しているバッグハンガー、アクリルの台、ペットボトル等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



✨お得なフォロー割使いませんか？✨



◆フォロー割◆



フォローするだけ！全品【✨5%OFF✨】



フォロー割をお使いになる場合はフォロー後その旨をコメント欄にご記入下さい✨



コメント無し即購入okです！

よろしくお願い致します！



✨その他の商品はこちらをご覧下さい✨

↓↓↓

#YHNStyleバッグ小物



0906-1027-813 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハッシュタグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品 HushTag

ハッシュタグ スマートトート メンズビジネス 黒 肩掛け