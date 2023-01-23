『5605 新品 COACH タイガー リベットカラーブロッククロスボディ バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 15時 26分に出品され04月11日 15時 26分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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COACH

ショルダーバッグ

ジョージー ホースアンドキャリッジ

タビー ショルダーバッグ

テラコッタ シグネチャー



新品・未使用品



型番：5605 IMRL7



本体サイズ：約 H14 × W27 × D7

取り外し可能ショルダーストラップ

①：約 55cm (取り外し可)

②：約 108-126cm (長さ調節可、取り外し可) 本体重量：約 610g

カラー：カーキ テラコッタ マルチ

本体素材：コーティングキャンバス／レザー

スペック：マグネットスナップ式開閉

内側：ファスナーポケット × 1

外側：オープンポケット × 1

バックル：ホースアンドキャリッジゴールド



付属品：保存袋、紙袋



※工場製品とは何ですか？

正規直営店の商品基準に適合した商品です。

革、金属、生地はブティックより少し柔らかいですが、B級品や中古品ではありません。

アウトレット専門商品、シーズンオフ商品、余剰商品、

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