『ディオール dior オブリーク ニットシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 00分に出品され04月17日 16時 00分に終了予定です。即決価格は45,402円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

この長袖シャツは、黒と白のコントラストが際立つデザインで、前面には特有のロゴパターンが施されています。カジュアルなスタイルに最適です。



【スタイル】

カジュアルなシーンにぴったりなアイテムで、様々なボトムスと合わせやすいです。



- 色: 黒と白のパターン

- デザイン: 長袖シャツ

- 特徴: オブリーク

- スタイル: カジュアル



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あくまで中古品であることご理解ください。



・プロフ必ずご確認ください

・商品状態を完璧に言語化し記載することは不可能ですので、記載がなかったなどのクレームは受け付けません

・気になる点は必ず事前にコメントください。画像追加なども対応致します

・ブランド直営店あるいは大手ブランド古着店購入の正規品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ディオール dior

オブリーク ニットシャツ