『Coach ショルダーバッグ ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 29分に出品され03月30日 12時 29分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACHのショルダーバッグです。

アウトレットで購入した正規品です。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Coach

ショルダーバッグ

ホワイト