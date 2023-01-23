『The ennoy Professional 初期フリース ベスト XL 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 42分に出品され03月10日 23時 42分に終了予定です。即決価格は36,432円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エンノイの初期型のフリースベストです。

在原みゆきさんなども着用された

人気の同型同色フリースベストです。

色も1番人気の黒で希少です。

普段はLをきてますが、こちらはアームホールの

大きさやパーカーの上からの重ね着なども考え

XLを購入しました。



結果、インナーにもパーカーの上からの

重ね着でも1枚でも

使いやすいサイズ感でした。

初期型のXLは希少かと思います。

状態もよいです。

薄手でやわらかい生地感で暖かいです。



ステッカー付き



size XL

着丈72cm 肩幅47cm 身幅59cm



カラー···ブラック



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ワンエルディーケー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

ennoy

Professional

初期フリース

ベスト

XL

黒