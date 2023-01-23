『✨LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン エピ スフロ ボストンバッグ 青✨【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 27分に出品され05月02日 15時 27分に終了予定です。即決価格は20,247円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧ご覧いただきまして誠にありがとうございます♪即購入、大歓迎です✨ フォロー割も頑張らせて頂きます❗️



【高級感あふれるデザイン】

エピレザーを使用したこのバッグは、洗練された青色が特徴で、どんなスタイルにもマッチします。



【機能性とスタイルの両立】

ボストンバッグスタイルで、収納力もありながら、コンパクトなサイズ感が魅力です。ダブルハンドルで持ちやすく、使い勝手も抜群です。



コンディション

【外側】

・目立ったキズ、破れ、汚れ等なく大変キレイな状態です✨

・ベタつき、剥がれなどなく良好です！

・ファスナー開閉スムーズです

・金具キレイ、四つ角破れなどなくキレイです✨



【内側】

・目立ったキズ、ほつれ、ベタつき、剥がれなどなくとてもキレイです✨



【付属品】 本品



【ブランド】LOUIS VUITTON （ルイヴィトン）

【商品名】 エピ スフロ ショルダー ボストン

【サイズ】（約）横：31cm、縦：15.5cm、マチ：14cm、ハンドル：42cm

【カラー】トレドブルー

【品番】M52225

【仕様】金具ファスナー 内側：ポケット x 1

【シリアル】AR1918

【購入元】日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です



ご不明な点など何でもコメントお待ちしております✨



⭐️安心品質⭐️

①神奈川県公安委員会 第451360023531号【古物商許可証】を取得しております。

②出品しているブランド品は全て【正規品】です。

③ブランド品の購入先は【真贋鑑定の買取】を行うストアや【古物市場】等からなので安心です。

④偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません。



⭐️商品の保管に関して⭐️

：専用のケースに保管しております

：タバコは吸っておりません

：ペットは飼っておりません



⭐️返品、返金保証⭐️

：万が一正規品ではない、明らかに説明分や画像と異なっているなど、こちらの不備があった場合は返品、返金に対応させていただきますのでご安心ください



⭐️発送に関して⭐️

：全国送料無料

：原則としてご入金から1-2日以内に発送させていただきます！

：ダンボールや梱包材等は再利用させていただきます。

：諸事情により遅れる際は事前にご連絡いたします！



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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スフロ

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