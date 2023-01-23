『レザー スマホショルダーバッグ 緑黒白【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 07時 18分に出品され04月03日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、緑とq黒と白のレザーコンビネーションが特徴で、どんなスタイルにもマッチします。



【機能的なポケット】

前面には便利なポケットがあり、スマホや小物を収納するのに最適です。



【調整可能なストラップ】

ストラップは調整可能で、肩掛けや斜め掛けに対応。使い勝手も抜群です。



- 色: 緑と黒と白のコンビネーション

- 素材: レザー

- デザイン: フラップ付き、ストラップ付き

- ポケット: 前面にポケットあり

- ストラップ: 調整可能なストラップ

- サイズ: スマホ用のサイズ感



ご覧いただきありがとうございます。



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レザー

スマホショルダーバッグ

緑黒白