『STONE ISLAND コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 01分に出品され04月13日 01時 01分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STONE ISLAND TOMORROW LAND

コラボ商品です。



●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

平置きで、肩幅45㎝、身幅53㎝、着丈82㎝、袖丈64㎝



こちらのサイトで購入し、クリーニングに出した後数回着用しました。

襟のボアは取り外し可能で裏地はレザーになってます。

あまり目立ちませんが所々に小さな汚れがあり、袖口と内側も少し汚れがあります(写真参考)

気にならない方は是非！



●カラー···アイボリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND



コート