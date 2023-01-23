『シャネル22スモールハンドバッグ【新品未使用】ブラック/シルバー金具【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 37分に出品され04月17日 19時 37分に終了予定です。即決価格は587,384円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CNANEL シャネル

22スモールハンドバッグ



2024/25年秋冬コレクション

ブラックカーフスキン

■ブランド型番: AS3260

■カラー: ブラック/シルバー金具



※3〜7枚目は公式HPからで、こちらはゴールドの金具ですが、出品しているものは"シルバー"になりますためご注意ください

※正規品になりますのでご安心ください。



■状態

新品、未使用

写真を撮るために一時的に箱から出してました。



■付属品

箱、保存袋、冊子、リボン、ショッパー

ショッパーは折り畳み郵送いたします



■サイズ

高さ約35cm x 幅約37cm x マチ約7cm



気になる点があれば、コメントにてお問合せください。



商品すりかえ防止の為、返品は致しかねます事をご理解ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。



カラー···ブラック/シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル22スモールハンドバッグ【新品未使用】ブラック/シルバー金具