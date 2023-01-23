『リファ ビューテック ドライヤースマート ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 00時 09分に出品され03月29日 00時 09分に終了予定です。即決価格は12,402円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リファ ビューテック ドライヤースマート ホワイト

RE-AN-02A（ホワイト）





ヘアドライの速さと、髪の仕上がりの美しさ。



コンパクトなのに驚きのパワー。







ReFa BEAUTECH DRYER SMART





お値引不可



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コメントお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用