『【極美品✨】ステイドオブエスケープ トートバッグ パンチング 大容量 ポーチ付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 01時 16分に出品され03月16日 01時 16分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️⭐️即購入大歓迎⭐️⭐️



------商品説明------



トートバッグ

ハンドバッグ

マザーズバッグ 肩掛け

パンチング

ネオプレン

A4 大容量

ポーチ2個付き



ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場で商品鑑定済み商品です。



------実寸------



★縦 約28cm



★横 約45cm



★マチ 約26cm



★持ち手 約46cm



------ブランド------



★ STATE OF ESCAPE

ステイドオブエスケープ



------カラー------



★ブラック 黒



------状態------



★【SA品】



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。



ーーーその他、注意事項ーーー



・古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、個人独自の基準です 。

・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば

購入前に質問をお願い致します。

・採寸は個人が行っていますのでの誤差はご理解下さい。

・写真の色味については光の関係もあるのでご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい。

※購入につきましては、説明欄を確認ご納得の上、お進み下さい。

※購入されました時点でプロフィール、説明欄確認済みと認識いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品✨】ステイドオブエスケープ

トートバッグ

パンチング

大容量

ポーチ付