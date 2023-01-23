『Arpege story パール付きスウェットライクニット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 40分に出品され03月18日 18時 40分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Arpege story アルページュストーリー

パール付きスウェットライクニット です。

お色は薄紫、サイズは2サイズ です。



定価15,400円のお品です。



大人な女性にこそ似合う、クロッシェハット。ウール素材を使用した、バケハとは違った印象のワイドクロッシェ。大人っぽさや、女性らしい印象になる帽子です。トレンド感もありながら、長くご愛用頂けます。ワンピースに合わせてよりシックに。カジュアルなコーディネイトのポイントにもおすすめです。(通販サイトより引用)



とても可愛いパール付きのニットです。かなり人気ですぐに完売したものです◎ お探しだった方いかがでしょうか？？

1度だけ着用しました。あくまで中古品、自宅保管品な点をご理解いただける方のみお願いいたします。



他にもお洋服たくさん出品しておりますので、おまとめ買いの方はさらにお値引きさせていただきます♪



即購入オッケーですが、プロフィールのご必読をお願いいたします(^^)



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カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルページュストーリー

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トップス タグ Arpege

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パール付きスウェットライクニット