『【GREGORY】デイパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 21分に出品され03月28日 22時 21分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グレゴリーの花柄・ボタニカルのデイパックです。

サイズはワンサイズで、2023年の夏月頃購入しました。

複数回使用しましたが状態は美品です。



●サイズ：ワンサイズ

幅36cm

高さ44cm

マチ14cm



定価：27,500円



●付属品：無し



●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



お値下げの交渉はご遠慮ください。

先着順とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グレゴリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【GREGORY】デイパック