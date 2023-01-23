『美品✨ルイヴィトン✨マヒナ ヒナ PM M54351【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 08時 09分に出品され03月24日 08時 09分に終了予定です。即決価格は122,590円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️こちらの商品⭐️

【ルイヴィトン マヒナ ヒナ PM M54351 】d353

でございます♪



⭐️（商品の状態）⭐️

used商品である事をご理解の上ご検討下さい。

ショルダーストラップはありません。

全体的にとても綺麗な状態です。

是非ご検討宜しくお願い致します✨



《《商品詳細》》



【ブランド】

LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）

【商品名】

ルイヴィトン マヒナ ヒナ PM M54351 バッグ

【商品品番】

M54351

【カラー】

ベージュ系GALET(ガレ) / SILVER(シルバー)金具

【素材】

カーフ（牛革）

【サイズ】

横x縦x幅（マチ）: 24-33cmx18cmx13cm持ち手: 23.5cm

【付属品】

ポーチ クロシェット

【シリアル】

RFID（確認済み）





◆商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

◆サイズに関しまして、若干の誤差(約2～3cm前後)が生じる場合がございます。



✨《購入先》✨

古物商資格者のみ購入可能な

モノバンク様やエコリング様などから真贋鑑定クリアした正規のお品でございます。



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実寸表記ですが若干の誤差が生じる場合がございます。サイズ、素材、状態等ご不明な点がございましまら、お気軽にコメントください。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨ルイヴィトン✨マヒナ

ヒナ

PM

M54351