『新品未使用 COACH コーチ 2way ショルダーバッグハンドバック 花柄【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 41分に出品され03月18日 18時 41分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨新品未使用✨COACH コーチ 2way ショルダーバッグ 花柄



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COACH シグネチャー ミニ サリー サッチェル 2WAY ショルダーバッグ PVC レザー カーキ サーモンピンク



型番

F44961



カラー

ベージュ ブラウン



素材

PVC レザー



サイズ

W約22cm x H約17cm x D約9cm

ハンドル高さ：約10cm



仕様

開閉式：マグネット式

外側：ファスナーポケット x 2

内側：オープンポケット x 2

付属品ショルダーストラップ

チャーム



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