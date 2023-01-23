『00s NIKE アーセナル ARCENAL フットボール ナイロンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 21時 34分に出品され05月05日 21時 34分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 この度は当方出品物をご閲覧いただきありがとうございます！



◉商品について



00s ナイキのフットボールオフィシャルジャケット

サッカーのチームのアーセナルのものとなります

旧タグのナイキのものとなっております



------------------------------------------------------

◉サイズ ・実寸



S



実寸



肩幅

身幅

着丈

袖丈

肩部分ステッチより計測



※素人採寸につき、若干の誤差はあるかと思います。

ご了承ください。



------------------------------------------------------

◉最後に



当方もフォロー割引始めました！

★〜5000円 100円OFF

★〜10000円 300円OFF

★10000円〜 500円OFF



大変お手間なんですが、ご購入前にフォロー後一言いただければ幸いです！





基本的に出品物もぶれることないかと思うので、よければ下記から当方アイテムの出品物見てみてください！

ただ、他のサイトでも出しているため販売済んでいる可能性は大いにあります。

ご了承ください。



特によく着用するアイテム等に関しては、

50s/50年代/60s/60年代/70s/70年代/80s/80年代/90s/90年代/00sなどのビンテージ(vintage/ヴィンテージ)などの古着を特に好みます。

サイズ感としては主に大きめで、ビッグサイズ/ビッグシルエットがメインで、アメカジ！なときはサイズ感はぴったりなサイズ感です！

女の子にも着用いただけるレディースアイテムも多いです

購入場所は下北沢や高円寺/吉祥寺にも行きます！

メインは堀江や船場/アメ村でよく購入します

グッドレギュラーなどもすごく好きで、ディティールの良いものもよく購入します。



下記が当ページの出品物となっております！

#fav_vintage_出品物



カテゴリ別では下記となります！

#fav_vintage_00s

#fav_vintage_ナイロンジャケット

#fav_vintage_ユニセックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

NIKE

アーセナル ARCENAL

フットボール ナイロンジャケット