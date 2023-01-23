『ジーフォア G/FORE レディース ゴルフ セーター ハイネック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 15分に出品され03月07日 18時 15分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種別···セーター

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新品、タグ付き。



黑



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サイズ

S

肩幅36センチ、バスト90センチ、袖丈60センチ、着丈58センチ

M

肩38センチ、バスト95センチ、袖丈61センチ、着丈60センチ

L

肩幅40センチ、バスト100センチ、袖丈62センチ、着丈62センチ



※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

韓国正規店で購入しました、確実正規品です。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L