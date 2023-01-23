『New Balance 327 スニーカー 24.5cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 09時 51分に出品され04月30日 09時 51分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用

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【ブランドの魅力】

New Balanceは、快適さとスタイルを兼ね備えたスニーカーで知られています。特にこのモデルは、洗練されたデザインと高品質な素材を使用しており、ファッション性と機能性を両立しています。



【デザインと素材】

ホワイトのレザーとスエードを組み合わせたアッパーは、シンプルでありながらも高級感を演出します。ラバーソールは耐久性が高く、様々なシーンでの使用に適しています。



【快適な履き心地】

このスニーカーは、足にフィットする設計で、長時間の使用でも快適さを保ちます。カジュアルなスタイルにぴったりの一足です。



- ブランド: New Balance

- 色: ホワイト

- 素材: レザー/スエード

- ソールタイプ: ラバーソール



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト



ニューバランス モデル名···300番台



ニューバランス モデル 商品名···327 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ New

Balance

327

スニーカー

24.5cm