『UGG スニーカー スリッポン ホワイト レザー ２３.5センチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 19分に出品され03月19日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ 23.5

レザー







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ご検討ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23.5cm ブランド: アグ

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スニーカー スリッポン ホワイト レザー ２３.5センチ