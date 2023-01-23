『UGG スニーカー スリッポン ホワイト レザー ２３.5センチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 19分に出品され03月19日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|23.5cm
|ブランド:
|アグ
CHANEL レアカラーバレリーナ フラットシューズ バーガンディ
¥ 27540
美品adidas SAMBA OG コアブラック アディダス サンバ
¥ 10140
レア品 NIKE PRE MONTREAL ブルー イエローロゴ 24.5
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UGG♡ムートンブーツ クラシックミニ プラットフォーム 厚底
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未使用⭐️LOEWE ロエベ エスパドリーユ アナグラム サンダル 37
¥ 27324
サロモン ツンドラ プロ ウィンター スノー ブーツ 24cm 新品 レディース
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TORY BURCH ロングブーツ
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銀座ヨシノヤ ベージュ レインブーツ 23.5cm
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黒 スエード サボ・クロッグサンダル 傷やゴレはないですが使用感はあります！
¥ 37500
プラダハイヒール
¥ 10140
Converse ホワイト スニーカー 星の刺繍 本体
¥ 8675
【新品未使用】超美品✨ ニーハイブーツ 黒 ニット地✨✨
¥ 8970
落札価格7176円
796 入札履歴
終了
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