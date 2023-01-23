『ETRÉ スリーピースポーチ 未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 22時 08分に出品され04月27日 22時 08分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エトレ大阪店 ノベルティのスリーピースポーチ

です。新品未開封です。かなりしっかりした作りになっていました。

宜しくお願いいたします。





#エトレトウキョウ

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#ノベルティ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エトレトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ETRÉ

スリーピースポーチ 未使用