『【美品】Samsonite/サムソナイト スーツケース・キャリーバッグ 73L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 08時 56分に出品され05月09日 08時 56分に終了予定です。即決価格は11,950円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ高さ69×幅47×奥行29cm

容量73L

重量2.3kg

仕様・4輪キャスター

・TSAロック搭載

素材Curv（カーヴ）

商品について【ライトショック】

サムソライトのライトショックは耐久性、軽量性に優れた新素材を使ったスーツケースです。ポリプロピレンシートを編みこみ、温度差の激しい環境においても歪みや衝撃に強い優れたボディを実現しました。

360度複数に回転する車輪で移動もラクにできます。スタイリッユなデザインで、軽くて音が静かなことも魅力の一つです。また、TSAロックを搭載。アメリカ（ハワイ・グアムなどアメリカ領を含む）への旅行や出張時も安心です。



※TSAロックの鍵穴はTSA職員が専門の鍵で開錠するためのものであり、鍵は付属しておりません。

ダイヤルロックにて暗証番号を設定し、施錠・開錠を行ってください。

ブランド【Samsonite（サムソナイト）】

1910年にコロラド州デンバーで創立され、世界初の軽量スーツケースやキャスター付きスーツケースなど耐久性とデザイン性に優れている商品を提供しているサムソナイト。スーツやビジネススタイルにもぴったりなデザインが魅力です。サムソナイトは高い品質と信頼性、時を越えたスタイルを生み出すという理念のもとに、旅をテーマにした製品を展開し続けています。



※状態は写真にてご確認お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】Samsonite/サムソナイト スーツケース・キャリーバッグ 73L