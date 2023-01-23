『3518)着物 振袖 3点セット 全て着用可能品 正絹 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 13時 22分に出品され04月17日 13時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
『未着用』大島紬の裏
¥ 4400000
《浴衣反物『有松鳴海しぼり』幻想的舞蝶◆紺色◆木綿◆夏着物■反24-248》
¥ 16000
セオα浴衣・帯締め・帯留セット
¥ 15000
名門✨西陣 長嶋成織物✨謹製 上村松篁✨冠鶴✨瀞本金箔✨袋帯✨大特価！！！
¥ 7644
《長尺◆訪問着■重ね雪輪に彩りの刺繍◆背紋有■涅色◆袷正絹着物◆HC2-33》
¥ 18330
251 振袖フルセット 正絹 金彩 暈し染め ミントグリーン 青緑 十三詣り
¥ 11583
圧巻 訪問着 裄67 まるで絵画の様 素敵なデザイン 正絹 AK-3889
¥ 13850
★逸品★ 反物 色無地八掛付き 加賀友禅師 藤村加泉 箱付き #0027
¥ 17000
銘仙 アンティーク着物 美品 大正ロマン
¥ 9360
訪問着 着物 中古 正絹 袷 金銀彩 身丈174cm L トール A1028-1
¥ 15180
本物正規品 巫女服 巫女装束 千早鶴模様 架線
¥ 7800
帯◎アンティーク 袋帯 生成りに朱色の花輪 金銀糸の刺繍の花々 尾を上げたキジ
¥ 9594
N-862◇美品３点セット 辻ヶ花地紋 着物 正絹 成人式 長襦袢 袋帯 振袖
¥ 18550
訪問着 鳥 サギ 菊 風景 正絹 裄63 身丈158.5 袖49
¥ 9750
限定大幅値下げ！美しいキモノ掲載柄 新品 西陣織袋帯 柿渋染 【綿芯仕立付】
¥ 14520
ふりふ 椿うさぎ
¥ 12500
大人の兵児帯、アリス柄、かんころもち様専用です
¥ 1521346
【未使用品】小紋 着物 正絹 茶屋辻紋 kimono A-2046
¥ 10387
落札価格7800円
511 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！