『3518)着物 振袖 3点セット 全て着用可能品 正絹 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 13時 22分に出品され04月17日 13時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全て正絹

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美品ですよ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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着物・浴衣 タグ 3518)着物 振袖 3点セット 全て着用可能品 正絹 美品