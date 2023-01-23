『Nananoel(ナナノエル)レザートートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 06時 16分に出品され03月25日 06時 16分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナナノエル Nananoel

本革 メタリック レザートートバッグ



タグ付き新品未使用です。

注意して検品しておりますが、素人の自宅保管、検品です。

個人により感覚が異なるため見落としがあるかもしれません。

完璧を求める場合は新品をご購入ください。

一度人の手に渡った物ですので、ご理解の上、ご購入ください。



またイメージと違うなどの返品クレームは受け付けておりませんので、ご納得の上でご購入お願い致します。



定価は17000円位でした。







Nananoel(ナナノエル)から本革シリーズが登場。

メタリックのレザーを使用した目を引くトートバッグ。

デイリー使いにおすすめです。

あえて切りっぱなしのデザインで無駄を省いたナチュラルな雰囲気のバッグは、コーデに合わせやすく使い勝手も◎本革を使用しているので経年変化が楽しめるアイテムになっています。

インバッグに巾着がついているので貴重品も安心。

内側にはオープンポケットも完備しています。



■サイズ感：500mlペットボトル縦向き可

■ポケット：内側1か所

■開閉：マグネット

■重量：約400g



・長財布（10×20cm）：〇

・ペットボトル縦向き（500ml）：〇

・A4対応（22×31cm)：×

※本革(天然皮革)の商品について

素材の特性上、多少のキズやシワ、色ムラや擦れが見られる場合がございます。

汗や雨などで濡れた場合、色移りする場合がございます。革の品質保持のため、できるだけ濡らさないようご注意下さい。





素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナナノエル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Nananoel(ナナノエル)レザートートバッグ