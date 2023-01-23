『Jordan 1 High SE Elevate【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 33分に出品され03月10日 05時 33分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージグレー



2回ほど近場に履いていきましたが目立った汚れは無いです。

サイズが小さいため出品します。

箱は無いです。



ヒール部分が厚いのでブーツとして可愛く履けると思います！

紐は希望であれば外して同梱し発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 24cm ブランド: ジョーダン

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ Jordan

1

High

SE

Elevate