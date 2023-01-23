『Anya Hindmarch バッグ アイズ ミニトート （ブラック）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 42分に出品され03月20日 18時 42分に終了予定です。即決価格は31,960円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アニヤハインドマーチ Anya Hindmarch 5050925 193511 ハンドバッグ E/W Tote Mini Eyes in ECONYL regenerated Nylon レディース バッグ アイズ ミニトート （ブラック）



閲覧頂き、ありがとうございます(*˘︶˘*)✨

他サイトでも出品してますので、気になる方はお早めにどーぞ✨



✴️商品説明✴️



・ブランド : アニヤ ハインドマーチ

・男女種別 ： レディース

・商品名：ANY0000001121 C01

・参考価格：

・素材：本体：再生ナイロン ライニング：ファブリック

・形状：ハンドバッグ

・色：ブラック / BLACK



✴️サイズ✴️



本体サイズ ： 縦幅22cm 横幅24～36cm 厚14.5cm

持ち手(高さ) ： 13cm

持ち手(長さ) ： 34cm

ショルダー(長さ) ： 108～122cm

ショルダー(幅) ： 1.5cm

重量 ： 約 325g



✴️その他✴️



アイモチーフをあしらったキュートなハンドバッグ。

ハンド・ショルダーと2wayでご使用いただけます。

スタイリングのポイント使いにおすすめです。



※詳細は写真をご参考にして下さい

※プロフも読んでくれたら嬉しいです♬

他にもお値打ち商品を出品しておりますので、ぜひご覧下さいませ♩



最後までご覧頂き誠にありがとうございました♪(´ε｀*)



【並行輸入品】になります。

国内の正規代理店で購入された場合と付属品・仕様等が異なる場合があります。

また、正規代理店またはメーカーの国内保証や修理サービス等は受けられませんので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アニヤハインドマーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Anya

Hindmarch

バッグ

アイズ

ミニトート

（ブラック）