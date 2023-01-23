『CASIO G-SHOCK FROGMAN クリア W.C.C.S.【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 17時 28分に出品され03月11日 17時 28分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ダイビングに最適】

このCASIO G-SHOCK FROGMANは、200mの防水性能を持ち、ダイビングやシュノーケリングに最適です。特に、海中での使用に耐えうる設計が施されています。



【ユニークなデザイン】

クリアのケースは、視認性が高く、スタイリッシュな印象を与えます。また、W.C.C.S.のロゴが施されており、特別感があります。



【環境保護への貢献】

このモデルは、World Coral-Reef Conservation Societyの支援を受けており、環境保護に対する意識を高めるアイテムとしても注目されています。



ケースなし



- ブランド: CASIO

- モデル: G-SHOCK FROGMAN

1294 DW-8250WC

電池交換済

ホワイト



- 防水性能: 200m

- 色: クリア

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- 特別な文字: W.C.C.S.

- 団体名: World Coral-Reef Conservation Society



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ CASIO

G-SHOCK

FROGMAN

クリア

W.C.C.S.