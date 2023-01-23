『Ralph Lauren Polo Sport ショルダーバッグ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 54分に出品され03月16日 09時 54分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スケルトン ボディーバッグ



底辺-20×22cm

高さ-33cm



古着・ビンテージにご理解のある方のみ

ご購入お願いいたします。



【ブランドの信頼性】

Ralph Laurenは、ファッション業界で高い評価を受けているブランドであり、その製品は品質とスタイルの象徴です。このショルダーバッグは、特にPolo Sportラインからのもので、アクティブなライフスタイルに最適です。



【デザインと機能性】

黒のPVC素材で作られており、耐久性があり、雨や汚れにも強いです。シンプルでありながらスタイリッシュなデザインは、カジュアルからスポーティーなコーディネートまで幅広く対応します。



【使いやすさ】

ショルダーバッグとしての機能性が高く、持ち運びが便利です。調整可能なストラップが付いており、体にフィットさせることができます。



- ブランド: Ralph Lauren

- モデル名: Polo Sport

- 国名: USA

- 色: 黒

- 素材: PVC（ビニール）

- スタイル: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラルフローレンスポーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Ralph

Lauren

Polo

Sport

ショルダーバッグ

黒