『美品ビルケンシュトック パサデナ 紫 43 スエード パサディナ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 00時 18分に出品され04月26日 00時 18分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ビルケンシュトック （BIRKENSTOCK）の

パサディナです！

スエードで紫、パープル

サイズは43 27.5〜28cmほど



着用回数が少ないため、ソールの減りはほとんどありません。写真のよう汚れがあるところがありますが、目立つ傷はございません。



パサデナはすでに廃版である上に、

このカラーのスエードはほとんど見かけることはない貴重な物だと思います。



あくまで中古品につき、USED品へのご理解がある方のご検討をお願いします。





【快適な履き心地】

スエード素材は柔らかく、足に優しいフィット感を提供します。長時間の使用でも快適に過ごせます。



【多用途に対応】

カジュアルな日常使いから、ちょっとしたお出かけまで幅広く活躍する一足です。



- 色: 紫

- 素材: スエード

- デザイン: レースアップ

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ビルケンシュトック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品ビルケンシュトック

パサデナ

紫

43

スエード

パサディナ