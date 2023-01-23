『桜庭遥花 オンライン抽選会 B賞 アクリルスタンド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 40分に出品され03月16日 12時 40分に終了予定です。即決価格は16,667円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CUTIE STREET 10/22開催の

オンライン抽選会 にて当選しました

B賞 桜庭遥花ちゃんのアクリルスタンドです。

当選数50個の限定品となります。



裏面に名前が記載されたシールが貼っていますので

発送の際は剥がして発送させていただきます。

シール跡が残ってしまう可能性がありますが

中身には問題ありませんのでご了承ください。



未開封で目立った傷等もありませんが

素人保管のためご理解の上ご購入を

いただきますようお願いいたします ( .ˬ.)"



即購入◎ 返品不可

いいね数のみ増えていく場合は値上げいたします。



CUTIE STREET オンライン抽選会 桜庭遥花

B賞 アクリルスタンド きゅーすと アクスタ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用