『PHENOMENON M-65 ファイヤータイガーカモ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 07時 18分に出品され03月11日 07時 18分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェノメノンの当時人気だったタイガーファイヤーカモ柄のM-65になります。



ラップスタア誕生でFUJI TAITOさんも着用してました。



サイズはXXL(着丈75、身幅64)になります。



ボディーが白なのでシミなど汚れてしまってるとこもありますが目立たないしクリーニングで落ちると思います。



なかなか出てこないと思うのでほしい方は是非！



値下げ交渉不可、NCNRでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: フェノメノン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PHENOMENON

M-65

ファイヤータイガーカモ