『東洋エンタープライズ ベトジャン【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 02時 11分に出品され04月26日 02時 11分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホワイトコットンツイールのベトナムジャケットです。

新品未使用ですがシワがあったので写真撮った後アイロンかけました。すみません。

何かご相談があればコメントどうぞ！



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#スカジャン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トウヨウエンタープライズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 東洋エンタープライズ ベトジャン