『air-i Bluetooth ワイヤレスイヤホン BT-A8【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 20時 06分に出品され03月13日 20時 06分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
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落札価格4600000円
527 入札履歴
終了
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