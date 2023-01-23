『air-i Bluetooth ワイヤレスイヤホン BT-A8【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 20時 06分に出品され03月13日 20時 06分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Bluetooth ワイヤレスイヤホン】

このair-iのBluetoothワイヤレスイヤホンは、アクティブシーンに最適なデザインで、運動中でも快適に使用できます。



【マグネットコントロール機能】

イヤホンにはマグネットコントロール機能が搭載されており、使用しない時は簡単にまとめて収納できます。



【ハイクオリティサウンド】

高音質のサウンドを提供し、音楽や通話をクリアに楽しむことができます。



- ブランド: air-i

- タイプ: Bluetooth ワイヤレスイヤホン

- 機能: マグネットコントロール

- マイク: あり

- 用途: アクティブシーン向け

- 音質: ハイクオリティサウンド

- コントロール: スマート操作



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし