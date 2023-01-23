『40s USARMY アメリカ軍 M-43 パイル ライナー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 05時 57分に出品され04月10日 05時 57分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 40s USARMY アメリカ軍 M-43 パイル ライナー フィールドジャケット YQ7



40年代アメリカ軍M-43パイルライナージャケットです。MA-1とタンカースジャケットの中間のような作りで、裾にリブがなく、スタイリッシュに着れる名作ミリタリー。ライニングにはボアが配されており、防寒性も高いミリタリージャケット。

身幅が狭い個体も多い中、身幅がたっぷりあり、シルエットも素晴らしい個体です。

肩幅54cm

身幅63cm

着丈76cm

袖丈62cm



A31





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◼️◼️◼️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 40s

USARMY

アメリカ軍 M-43 パイル ライナー