『【美品】バーバリーブルーレーベル トートバッグ ノバチェック 手提げ肩掛け大容量【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 32分に出品され03月31日 05時 32分に終了予定です。即決価格は10,700円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バーバリーブルーレーベル
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落札価格10700円
129 入札履歴
終了
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