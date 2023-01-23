『Supreme 30周年記念 Vネックジャージ M【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 15時 20分に出品され03月30日 15時 20分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特別なデザイン】

このSupremeのジャージは、30周年を記念した特別なデザインで、ファッション性とユニークさを兼ね備えています。



【快適な着心地】

ポリエステル素材を使用しており、軽量で通気性が良く、快適な着心地を提供します。スポーツやカジュアルな日常使いに最適です。



【スタイリッシュなカラー】

緑、黒、黄のコントラストが際立ち、目を引くスタイルを演出します。どんなコーディネートにも合わせやすい一着です。



- ブランド: Supreme

- サイズ: M

- 色: 緑/黒/黄

- デザイン: Vネックジャージ

- 特別な特徴: 30周年記念デザイン

- 素材: ポリエステル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

30周年記念

Vネックジャージ

M