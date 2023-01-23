『本日限定大幅値引き新品未開封 XP-Pen Magic Drawing Pad【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 13時 52分に出品され03月20日 13時 52分に終了予定です。即決価格は32,130円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数あり中からご覧いただき誠にありがとうございます。

頂き物ですが使わないため出品いたします。

メルカリでも出品数が少なく元値も高いため、

お安いこちらがお買い時かと思います。



参考価格



公式

84,900→限定値引き76,410



Amazon

84,900



【ポータブルデザイン】

このタブレットは、軽量で持ち運びが簡単なデザインが特徴です。どこでもクリエイティブな作業が可能で、特にアウトドアでの使用に最適です。



【高精度ペン】

X3 Pro Pencilは、世界初の16K筆圧をサポートしており、非常に高い精度で描画や書き込みができます。Bluetooth機能も搭載しており、便利な操作が可能です。



【多機能性】

このタブレットは、絵を描いたり、音楽を作成したり、長時間の使用にも耐えられる設計です。さまざまなクリエイティブな用途に対応しています。



- 色: 青

- 機能: パソコン不要でどこでも使用可能

- ペン名: X3 Pro Pencil

- 筆圧: 16K筆圧

- Bluetooth機能: あり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 新品、未使用