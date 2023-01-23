『EQUALS イコールズ WALL V2 ハイタイプ テレビスタンド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 14時 33分に出品され04月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆当商品をご覧頂き誠にありがとうございます☆



コメントなし即購入OKです！



【商品について】



■メーカー:イコールズ

■商品名:壁寄せ テレビスタンド

■型番:WALL V2 ハイタイプ

■カラー:サテンホワイト



【付属品】

・本体一式

・取扱説明書

・取り付けネジ



※写真に写っているものが、すべてになります！



【外観の状況】

・使用に伴い多少のスレ等ありますが、全体的に綺麗なお品物です。



詳しくは商品写真にてご覧ください。

清掃・アルコールでの除菌を行なっております。



【動作状況】

出品にあたり、動作確認済みになります。



【保管状況】

大切に暗所で保管しておりました。

喫煙者・ペットなどいない環境です。



【発送】

商品はしっかり、丁寧に梱包し、1日〜2日以内に発送致します。



お急ぎの方はコメント頂ければ、可能な範囲で対応させていただきます！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イコールズ