『【ほぼ未使用】Insta360 flow スマートフォン用ジンバル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 03分に出品され03月27日 13時 03分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Insta360flowと同時期に購入した、DJI OSMO POCKET 3がメインとなり、使用機会が無いため出品いたします。



2024.5.5に注文したものです。



希望があれば、電子領収書をメールなどで送付することは可能です（住所・氏名などは黒塗とします）



【ジンバル】

メーカー ： Insta360

型番 ： CINSABBA_Flow04

カラー ：グレー

定価 ：¥20,900

※スペック詳細はメーカーHPでご確認ください。



【内容】

・付属品一式



【商品の状態】

・室内での試用のみ

・動作問題なし

・外観も綺麗な状態です



【その他】

・タバコ、ペットなし

・中古品につき新品同様をお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。

・購入前のコメントは不要です。

・大幅な値下げコメントは削除させて頂きます。

・購入者都合による返品はご遠慮ください。

・出張や長期旅行の場合が有りますので、直近での使用予定がある場合は、購入前に確認されることをお勧めします。



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#スマートフォン

#ジンバル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: インスタサンロクマル