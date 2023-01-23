『美品 New Balance 580 MITA SNEAKERS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 59分に出品され03月24日 18時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ニューバランス
26.5cm black 黒 US8 converse ct70 コンバース
¥ 11635
ナイキ SB PS8 ブラック
¥ 12349
ルイヴィトン モノグラム ウォーターフロント シャワーサンダル
¥ 11050
中古 完売 コンバース ローカット レオパード 27cm チャックテイラー
¥ 7792
newbalance M990GL5
¥ 11375
未使用 ナイキ NIKE Cortez SE Metallic 29cm
¥ 10270
稀少 新品 NIKE ナイキ エアマックス97 ウルトラ17
¥ 12400
【正規品】エアフォースワン ブラック 27.5cm
¥ 8424
8段重ね 畳表 雪駄 ゴールド鼻緒
¥ 12600
Red Wing Shoes ポストマン オックスフォード
¥ 14080
20471120トライベンティブーツ 黒×白レザー 裏原ビンテージ
¥ 30800
ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ブラックトゥ リイマジンド 27cm
¥ 23000
RED WING エンジニアブーツ ショート レッドウイング 廃盤
¥ 12090
Nike Dunk Low NH Jade
¥ 7644
Converse ct70 LOW CUT紫色 キャンバス スニーカー
¥ 8658
VANS バンズ セーラームーン スリッポン サイズ28.5cm
¥ 11375
SANGACIO バスキア 新品未使用
¥ 9620
NIKE SBダンクLOWプロ プレミアム
¥ 10500
落札価格9360円
97 入札履歴
終了
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