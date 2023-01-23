『美品 New Balance 580 MITA SNEAKERS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 59分に出品され03月24日 18時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 New Balance MITA SNEAKERS

ニューバランス ミタスニーカーズ



ダブルネームコラボのスニーカーです。

復刻ではなく当時の580です。



size:27.5cm

color: Green×Black

型番：MRT580KC



1年前に新品未使用で購入後、1回着用しました。

着用後、コレクション用としてスニーカーボックスに保管していたので綺麗です。

キズ汚れもなく美品になります。



専用の箱はないので別の箱に入れて発送します。(写真9枚目) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品

New

Balance

580

MITA

SNEAKERS