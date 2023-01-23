『本日限り価格【未使用品】Columbia 長場雄さんコラボリュック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 09時 47分に出品され03月24日 09時 47分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



一目惚れして

Columbia正規店にて

購入しましたが

使う機会がなく、保管しておりました。



コロンビア(Columbia)

長場雄さんコラボのバックパック



【対象】ユニセックス

【サイズ】W約33cm x H約50cm x D約20cm

【開閉式】ファスナー

【外ポケット】

ファスナーポケット x 1、オープンポケット x 2

【内ポケット】

ファスナーポケット x 1、オープンポケット x 1



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 本日限り価格【未使用品】Columbia

長場雄さんコラボリュック