『MEMBERS ONLY 中綿ツイードブルゾン ネイビー短丈 グランパコア【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 14時 15分に出品され04月29日 14時 15分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《おすすめポイント》

members onlyメンバーズオンリーのツイード中綿ブルゾンです。



短丈のネイビーカラーがシックな印象です。

秋冬にぴったりの保温性を備え、ツイードの質感が大人のカジュアルコーデに最適です。Lサイズでゆったりとしたシルエットが楽しめます。ポケット裏地に少しダメージがありますが、まだまだ活躍できる一着です。ヴィンテージ好き、ユニークなブルゾンをお探しの方におすすめ。



〈サイズ〉

表記サイズ L



肩幅…61cm

身幅…66cm

袖丈…58cm

着丈…69cm





<コンディション> C

ポケットの裏地が破れています。



【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能



#古着屋さっさん

ヴィンテージ

MEMBERS ONLY

ツイード

中綿

ネイビー

短丈ブルゾン

秋冬アウター

カジュアル

アメカジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: メンバーズオンリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MEMBERS

ONLY

中綿ツイードブルゾン ネイビー短丈 グランパコア