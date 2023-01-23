『【希少】モンクレール廃盤 ロッド 1定価16万【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 02時 11分に出品され03月21日 02時 11分に終了予定です。即決価格は26,840円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール/ロッド

MONCLER/ROD

生産終了廃盤モデル 、ファー付き



型番号 :44502

当時定価：16万以上しました

生産国:ハンガリー

カラー： シャイニーブラック

代理店:スープリームスコーポレーテッド





サイズ：【1】メンズMくらいです。



肩幅 約48cm 身幅 約58cm

袖丈 約67cm 着丈 約70cm

(素人採寸)



○アニメタグは左側でまた付いてますがほとんど取れてます

○ドローコード問題なく使えます

○ブラックで目立たないですが各所汚れ有りだと思います。その他経年劣化はありますが全箇所の画像撮影は難しい為、画像判断、USEDと言う事をご理解ください。



他は、穴/破れ等のダメージ等/ダウン抜け等は無い為、毎年2.3回程度しか着てないで保管してました。



ここ数年でさらに値上がり高騰中ですが

他のダウンとは形も違うのでおすすめです。



画像なモノが全てになります。

画像判断の元ご購入検討ください。





【中古】という事をご理解くださる方、年代モノの為、または経年劣化等もあるかと思います。

ノークレームノーリターンノーキャンセルを必ず守って頂ける方のみお取引よろしくお願いします。



冬になれば値上げも考えていますので早めの購入おすすめします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】モンクレール廃盤

ロッド

1定価16万