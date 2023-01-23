『CHARLES&KEITH Asymmetrical ShoulderBag【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 12分に出品され03月24日 01時 12分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アシンメトリーな洗練シルエットに心惹かれる、上品顔のトートバッグ。

気品漂うルックスと控えめなデザイン、そこにメタリックアクセントを添えたストラップが映える、大人好みの一品です。

長財布が難なく収まり、毎日のお出かけに十分な収納力を備えた実力派。

過度な装飾を省いたスタイリッシュなデザインは、バッグチャームやスカーフでアレンジしていただくのも今シーズンらしい新鮮さがあっておすすめです。

オールシーズン飽きずに使える優秀バッグを、この機会にぜひ。



レザー調素材

カラー:Black

仕様:内ポケット(マルチポケット×1、ファスナー付ポケット×1)

持ち手の高さ:27.0cm

表素材:合成皮革



デザイン気に入っているのですが、

同じようなバッグを持っており出番がないため

出品いたします。

保存袋つき◎



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: チャールズアンドキース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHARLES&KEITH

Asymmetrical

ShoulderBag