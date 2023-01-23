『アパルトモン アメリカーナ 別注 カレッジ ロゴ プルオーバー パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 23時 35分に出品され03月19日 23時 35分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アパルトモン アメリカーナ 別注 カレッジ ロゴ プルオーバー パーカー グリーン 緑 ドゥーズィエムクラス LAppartement AMERICANA



※元々、着古したような風合いがございます。



ブランドらしいゆったりとしたラインが魅力的な別注パーカー。

肩が落ちるドロップショルダーに、着丈はヒップが隠れるくらいのルーズなシルエット。



フロントにはヒビ割れのロゴがあしらわれており、どの角度から見ても雰囲気たっぷりです。



ぜひいかがでしょうか。



#ねこもこたのアメリカーナ一覧



■色：グリーン

■サイズ：肩幅75.5cm 袖丈45cm 身幅56.5cm 着丈76cm）

※素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。

■状態：B（元々の素材の性質上、着古したような風合いがございます。着用によるものか加工によるものか判断が難しいですが、目立つ汚れ・傷等なく良好です）

※状態は上からS/A/B/C/D の評価となります

■素材：写真参照



★★★★お取引に関しまして★★★★



★ご購入前のコメントは特に必要ございません。



★ヤフオクでも同時に出品中のため、売り切れ次第こちらでの出品は即取り下げます。



★発送方法

基本的にメルカリ便、ネコポス、佐川急便、レターパックでの発送となります。



★その他注意事項★

・出品している商品は全て本物です。

・出品商品はUSED品が多く、使用感などコンディションの感じ方は人によって違います。新品同様をお求めの方、神経質な方はトラブルの原因となりますのでご遠慮ください。

・実際の寸法も記載していますので必ずご確認下さい。

・商品写真が全てとなり、付属品等がある場合は記載しております。

・撮影時の光の影響により実際の色味と写真で若干異なる場合がございますがご了承ください。

・傷汚れがある場合は記載するよう努めておりますが、厳しく検品していてもまれに軽度の汚れ等見つけきれない場合もございます。神経質な方はご遠慮ください。

・自己紹介欄も事前にご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アパルトモン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ アパルトモン

アメリカーナ

別注

カレッジ

ロゴ

プルオーバー

パーカー