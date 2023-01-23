『LG 27GN800 ゲーミングモニター&アーム付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 06時 10分に出品され03月24日 06時 10分に終了予定です。即決価格は27,324円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高解像度IPSパネル】

27インチのIPSパネルを搭載し、広視野角と鮮やかな色再現を実現。ゲームや映画鑑賞に最適です。



【多様な接続オプション】

HDMI、DisplayPort、USBポートを備え、さまざまなデバイスと簡単に接続可能。デスク周りをすっきり保てます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のデザインは、どんなインテリアにもマッチ。モニターアームにも対応し、自由な角度調整が可能です。



- ブランド: LG

- モデル番号: 27GN800

- サイズ: 27インチ

- 接続ポート: HDMI, DisplayPort, USB

- 画面タイプ: IPS

- 色: 黒

- 製造国: 中国

- 製造年 2022年



ご覧いただきありがとうございます。



モニタータイプ···ゲーミングモニター



サイズ···24～29.9インチ



形状···ワイド



表面処理···ノングレア(非光沢)



画面種類···液晶



入力端子···HDMI2.0×2



入力端子···DisplayPort



リフレッシュレート···240Hz～ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルジー