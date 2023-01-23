『コーチcoachレザートートバッグA4収納 肩掛け ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 12時 28分に出品され04月08日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム



F31474



【ブランドの特徴】

COACHは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるアメリカのラグジュアリーブランドです。このトートバッグは、シンプルでありながらエレガントな外観を持ち、どんなスタイルにもマッチします。



【スタイルと用途】

ビジネスシーンからカジュアルな日常使いまで幅広く活躍するトートバッグです。シンプルなデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、使い勝手が良いのが特徴です。

○素材

レザー



○サイズ



横幅上 31㎝

横幅下 34.5㎝

高さ 26㎝

マチ13.5㎝

ハンドル周り高さ 21㎝

※多少の誤差はご了承ください。



○状態

多少の使用感はありますが、目立った傷汚れはなく、まだまだご使用頂けます♪



○あくまでも中古品なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。



神経質な方はご遠慮ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

匿名配送にて送り致します。



* ﻿購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチcoachレザートートバッグA4収納

肩掛け

ブラック