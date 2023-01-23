『CHARVEL by JACKSON エレキベース 黒 ケース付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 45分に出品され03月25日 08時 45分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャーベル
Fender アンプ ベースマン クラシック B115CE BMH
¥ 22500
ZOOM MS-60B Limited Edition BLACK
¥ 10075
ワーウィック ベースネック 5弦用
¥ 17550
line6 Variax Bass 700 ジャンク
¥ 13000
Sqier PJ スクワイヤー スクワイア エレキベース プレベ ジャズベ
¥ 18603
FERNANDES フェルナンデス エレキベース FRB-42 PJ
¥ 10725
重低音Greco エレキベース Seymour Duncan SPB-2搭載
¥ 35000
Fender ベース ギター SPJ39
¥ 18525
SUMO TRON
¥ 16185
TECH21 SansAmp VT Bass DI
¥ 11900
GUILD/ギルド アコースティックベース B-240E 専用ギグバッグ付き
¥ 26400
【限定Purple】Ampeg BA-108 V2 ベースアンプ
¥ 11700
Bacchus BJB-1R CAR
¥ 11974
【激レア・希少】 Hamer U.S.A. Thunderbird Bass
¥ 86667
EBS Billy Sheehan Signature Drive Pedal
¥ 8580
YAMAHA BB-424
¥ 17072
【極美品】ibanez SR305E アイバニーズ 5弦ベース
¥ 20750
グレコ （グネコ期）SGベースジャパンヴィンテージ
¥ 18308
落札価格15210円
643 入札履歴
終了
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