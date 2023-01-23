『CHARVEL by JACKSON エレキベース 黒 ケース付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 45分に出品され03月25日 08時 45分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【特徴】



CHARVEL by JACKSONのエレキベースです。



80年代の品物。



新品購入後、使用に伴い小傷があります。



未使用ではございませんので、ノークレーム&ノーリターンでお願い致します。



【便利な付属品】

ケースも付属して発送致します。



- 色: 黒

- タイプ: エレキベース

- ネック素材: メイプル

- ブランド: Charvel

- 付属品: ケース 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャーベル