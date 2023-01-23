『ニコルクラブフォーメン ダウンジャケット☆デニム♪【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 38分に出品され03月31日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ加工を施したデニムライクな生地感、独自の色落ち感のある雰囲気満点のアイテム☆



脇はリブ調☆



左袖には小ポケありとニコルらしいディテールも充実◎



フードは取り外し可能になっているので、2WAY仕様♪



フロントはダブルジップ☆



ハンガリーダウン採用◎



表記サイズは48



平置き、肩幅約46cm、身幅脇下約53cm、着丈(背面、襟下から）約63㎝です。(素人寸）。



☆送料込みの都合上、コンパクトに梱包することをご了承ください。



☆質問がございましたら遠慮なくコメントくださいませ♪



☆USED中心ですので、なるべくチェックをしてお出しするよう心がけておりますが、細かいほつれや見落としがちダメージなどはご容赦いただいておりますので、神経質なかたはご遠慮ください



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ニコルクラブフォーメン ダウンジャケット☆デニム♪