『FURFUR 黒 キルティング ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 14時 14分に出品され03月07日 14時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

FURFURのこのショルダーバッグは、キルティングデザインが特徴的で、柔らかい印象を与えます。



【機能性】

シュシュ型のストラップは、持ち運びやすさを考慮したデザインで、スタイルに合わせて調整可能です。



【スタイル】

黒色のシンプルなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: FURFUR

- 色: 黒

- 素材: キルティング

- ストラップのデザイン: シュシュ型

- ハンドルのデザイン: 二つのハンドル

- サイズ: 小型



新品未使用です♡♡♡♡

値下げ交渉◎



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURFUR

黒

キルティング

ショルダーバッグ