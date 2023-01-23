『CHANEL マトラッセ Wチェーンショルダーバッグ ヴォーリング ボストン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 32分に出品され03月30日 16時 32分に終了予定です。即決価格は58,650円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【SKU】2050-89



CHANEL

マトラッセ チェーンショルダーバッグ

ラムスキン

ネイビー/ゴールド金具

シリアルシールあり

ギャランティカードなし



内側生地は一度張り付いた跡があります。

ベタつき無し、剥がれ無し。

通常使用できるコンディションです。

使用感は見られます。

補色された形跡はありません。

リペアできる方にもお勧めです！



株式会社大丸屋

Omaruya Co.,Ltd

古物許可番号

Secondhand dealer license

62222R034875 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

マトラッセ

Wチェーンショルダーバッグ

ヴォーリング

ボストン